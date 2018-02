In het spoor van Mariken van Nimwegen wandelen tussen Nijmegen en Antwerpen

Mariken uit het beroemde 16e-eeuwse mirakelspel Mariken van Nimwegen komt weliswaar uit Nijmegen, maar trok samen met de duivel Moenen naar Antwerpen waar ze samen zeven jaar in zonde leefden.

De route die het stel en ook andere historische figuren zoals Hugo de Groot en de schilder Albrecht Dürer toen aflegden, kan je nu zelf ook wandelen of fietsen. De route bestaat uit acht etappes van 17 tot 21 kilometer. Er zijn twee versies: de op deze kaart met rood gemarkeerde route is voor wandelaars en toerfietsers, de paars gemarkeerde route zonder onverharde stukken is voor racefietsers.

Het Marikenpad is voorlopig nog niet bewegwijzerd, maar aan je kan de routes downloaden via Route For You: voor wandelaars, voor recreatieve fietsers en voor racefietsers.

Op de website van het Marikenpad vind je uitgebreide historische informatie, verhalen over de roemruchte reizigers die je voorgingen en adresjes om onderweg te overnachten.