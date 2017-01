Vrouwen uit Saudi-Arabië strijden tegen onderdrukking met muziekvideo

De vrouwen in de videoclip zijn gesluierd, maar ook gekleed in kleurrijke jurken en sneakers. Ze dansen, spelen basketbal, en skateboarden terwijl ze zingen over de onderdrukkende wet van mannelijk voogdijschap. De clip maakt deel uit van een steeds luider protest tegen de onderdrukking van de vrouw in Saudi-Arabië. De regering van het koninkrijk slaat helaas ook terug. Mensen die openlijk strijd voeren tegen de sharia van Saudi-Arabië kunnen boetes en gevangenisstraffen verwachten.

De regering van het koninkrijk hangt de sharia aan en ziet dus de koran als grondwet. Al interpreteren ze die op hun eigen, zeer strikte manier. Volgens de Human Rights Watch zou de sharia in principe niet moeten leiden tot de mannelijke voogdijwet, die de organisatie als pure onderdrukking beschrijft. De voogdijwetten werden in 2009 en 2013 al een keer aangepast, maar in praktijk zag het volk van Saudi-Arabië weinig verandering.

Concreet houdt deze wet in dat vrouwen de toestemming moeten vragen en krijgen van een mannelijke voogd om buitenlandse reizen te maken, te trouwen of uit de gevangenis ontslagen te worden. Ook is er sprake van toestemming om te mogen werken en gezondheidszorg te mogen genieten. Deze beperkingen duren van geboorte tot de dood. Normaalgezien is de voogd de vader of echtgenoot van de vrouw, maar in sommige gevallen kan dat ook een broer of zoon zijn.

Het maakt het voor vrouwen heel moeilijk om een zelfstandig leven te leiden. 'We moeten allemaal leven binnen de grenzen van de beperkingen die onze voogden voor ons hebben afgebakend', klinkt het bij een 25-jarige getuige in het rapport van HRW.

De vrouwelijke artiesten bekritiseren ook de ban op autorijden als vrouw door in te stappen in een wagen die bestuurd wordt door een jongentje. Recent bekritiseerde ook een Saudische prins deze wet. Prins Alwaleed bin Talal postte op Twitter een brief waarin hij uitlegt waarom hij vindt dat vrouwen met de auto zouden mogen rijden. Helaas heeft dit lid van de koninklijke familie geen politieke macht en blijft zijn invloed beperkt tot het bewustmaken van de bevolking.

Bekijk de volledige videoclip hier

Meer weten over mannelijk voogdijschap in Saudi-Arabië? Lees het rapport van Human Rights Watch.