Video: Vrouwen in Indiase textielsector leren hoe ze kunnen opklimmen tot leidinggevende

De Fair Wear Foundation is een ngo die strijdt voor eerlijke mode. De organisatie werkt samen met merken, fabrieken, vakbonden, andere ngo's en overheden om de omstandigheden van textielarbeiders te verbeteren.

Een van de manieren waarop ze te werk gaan is door vrouwen in India rechtstreeks te empoweren. Ze geven opleidingen waarmee de deelnemers een certificaat kunnen behalen om supervisor te worden in de fabriek. Dat is de eerste stap voor de vrouwen om op te klimmen en hun mannelijke collega's te tonen dat ook zij de baas kunnen zijn. Bovendien durven vrouwen veel sneller klagen over ongepast (seksueel) gedrag wanneer hun overste een vrouw is. Op die manier hoopt de Fair Wear Foundation (seksueel) geweld op de werkvloer te verminderen en discriminatie tegen vrouwen te beëindigen.

'Ik ben ervan overtuigd dat ik kan groeien in mijn carrière. De training hebben mijn kennis over mijn werk, de machines, de hiërarchische setup en seksueel geweld aangescherpt', klinkt het bij de vrouwen.

Ook mannen mogen deelnemen aan de opleidingen. Dankzij de trainingen respecteren ze hun vrouwelijke collega's meer en zien ze in dat ook zij leidinggevende posities kunnen bekleden.

(LP)