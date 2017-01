Trump tekent Global Gag Rule: Geldkraan dicht voor buitenlandse ngo's die abortus uitvoeren

De Global Gag Rule stamt uit het Reagan tijdperk. De Republikeinse president Ronald Reagan stelde het uitvoeringsverdrag op in 1984. Sindsdien schaffen Democratische presidenten de wet af en stellen Republikeinse presidenten ze opnieuw in voege. Zo ook Trump, die op de eerste dag in het Witte Huis zijn handtekening plaatste onder het verdrag.

De wet, die onder verschillende namen bekend is, zorgt ervoor dat ngo's pas subsidies ontvangen van de Verenigde Staten als ze akkoord gaan om hun activiteiten in het buitenland rond abortus te staken. Dat wil zeggen dat ze geen abortussen mogen uitvoeren of promoten. Het is dus geen anti-abortuswet voor de Verenigde Staten zelf, maar een manier om Amerikaanse dollars niet te besteden aan abortusgerelateerde activiteiten in het buitenland.

Niet minder, maar meer abortussen

Ngo's en activisten protesteren tegen deze wet omdat op deze manier vrouwen in ontwikkelingslanden geen toegang meer zullen hebben tot veilige abortus. Maar in heel wat gevallen ook niet tot algemene gezondheidszorg. Aangezien de ngo's die werken rond gezondheidszorg afhankelijk zijn van subsidies om te blijven voortbestaan, valt heel wat gezondheidszorg voor mensen in derdewereldlanden weg.

Niet alleen zullen abortussen nu onveilig worden uitgevoerd, er zal ook minder toegang zijn tot anticonceptie en andere vormen van medicatie. Omdat vrouwen minder toegang hebben tot anticonceptie, nemen de abortussen ook toe, klinkt het bij ngo's.

The #GlobalGag rule contradicts U.S. values of promoting human rights, international development, democracy, and free speech worldwide. -- Cecile Richards (@CecileRichards) January 23, 2017

Onveilig

Tijdens de regeringsperiode van George W. Bush werden er bijvoorbeeld hogere abortuscijfers opgetekend in Afrika ten zuiden van de Sahara. Aangezien er meer ongewenste zwangerschappen waren, kozen vrouwen ervoor om die zelf te beëindigen, ook al hadden ze geen veilige optie. Er sterven dus ook vaker vrouwen wanneer veilige abortus niet mogelijk is.

Studies uitgevoerd door PAI tonen aan dat iedere keer dat de Global Gag Rule geactiveerd wordt, meer vrouwen in ontwikkelingslanden ongewenste zwangerschappen hebben, sterven of een handicap krijgen ten gevolge van onveilige abortussen. Het is volgens de organisatie een aanval op de gezondheid en autonomie van vrouwen wereldwijd.

Shocking expansion of #TrumpGlobalGag is NOT about abortion, but rather attacking women's autonomy and health. https://t.co/ycP3pf9Wfw -- PAI (@pai_org) January 24, 2017

