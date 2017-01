Reese Witherspoon breekt lans voor interessantere vrouwenrollen

Tijdens de persvoorstelling van Big Little Lies, de nieuwe HBO-serie waar Witherspoon producent van is, haalde ze stevig uit naar de mainstream filmindustrie. Ze verweet Hollywood vrouwen te weinig rollen met een kluif aan te geven, en zeker vrouwen van ouder dan 35 jaar.

Witherspoon vertelde nog over het Smurfin-syndroom, of hoe ze vaak als enige vrouw op een set stond. "Ik heb vrouwen met onnoemelijk veel talent te vaak vrouw van of vriendinnetjes met ondankbare rollen zien spelen. Het is genoeg geweest."

Echte ervaringen

"We moeten op het witte scherm echte ervaringen van vrouwen te zien krijgen, inclusief huiselijk en seksueel geweld, het moederschap, liefdesverhalen, overspeligheid of scheidingen. We moeten deze dingen te zien krijgen omdat wij, als mensen, leren uit kunst. Wat dan als je iets nooit te zien krijgt?"

Met Big Little Lies hoopt Witherspoon te kunnen bijdragen aan die verandering. Series als deze, waarin een groep moeders van lagereschoolkinderen gevolgd wordt wanneer een moord hun pad kruist, kunnen volgens de producent een verandering in het bewustzijn teweegbrengen.

De serie start op 19 februari.