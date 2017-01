Onderzoek: zesjarige meisjes vinden jongens veel vaker slim dan seksegenoten

Dat genderstereotypen zeer krachtig zijn, wordt nog maar eens bewezen in een nieuwe studie die gisteren is verschenen in het gezaghebbende tijdschrift Science.

De onderzoekers wilden nagaan waarom vrouwen de helft uitmaken van de inwoners van de Verenigde Staten en er in het land toch maar 30 procent van de wetenschappers of ingenieurs vrouwen zijn. Ze deden een reeks experimenten met vijf-, zes- en zevenjarige meisjes en jongens over hun visie op gender in relatie tot verstand.

Vanaf lagere school

In een van de experimenten werd over een genderneutraal personage gezegd dat het een "heel, heel slim" iemand was. Daarna moesten de kinderen uit vier foto's (twee mannen en twee vrouwen) kiezen wie ze dachten dat het personage was. In een ander experiment moesten de kinderen zeggen welk spelletje hen het beste zou liggen: eentje dat bedoeld is voor kinderen die "heel, heel slim" zijn, of eentje voor kinderen die "heel, heel goed hun best doen".

Uit de resultaten bleek dat zesjarige meisjes veel minder vaak dan de zesjarige jongens aangaven dat hun gendergenoten slim zijn. Onder de vijfjarigen waren die verschillen veel minder duidelijk. Zowel meisjes als jongens associëren intelligentie dan nog met hun eigen seksegenoten.

"We zien dat meisjes die net starten met de lagere school erg beïnvloed worden door de heersende stereotypen over verstand", zegt psycholoog en hoofdauteur van de studie Andrei Cimpian van de universiteit van New York. "Dat dit uiteindelijk ook hun latere studiekeuze zal bepalen, is werkelijk hartverscheurend." (IPS)