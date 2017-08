Oeganda richt commissie op om land 'te bevrijden van porno'

De Oegandese minister voor Ethiek en Integriteit Simon Lokodo benoemde maandag de negen leden van de nieuwe commissie. Ze gaan meteen aan het werk en krijgen niet alleen dertig tot veertig medewerkers, maar ook 'de laatste gadgets' om porno op te sporen en een jaarbudget van 2 miljard Oegandese shilling (zo'n 430.000 euro).

De commissie heeft als taak pornografisch materiaal op te sporen en te vernietigen. Verdachten zullen overgedragen worden aan het gerecht voor verder onderzoek en vervolging. Wie betrapt wordt op het bezit van porno kijkt aan tegen een gevangenisstraf tot tien jaar. Media die materiaal uitzenden dat als pornografisch wordt bestempeld, riskeren permanente sluiting.

Morele ziekte

Die investering is nodig, zegt Lokodo, omdat porno een van de "dodelijkste morele ziektes" in het land is.

"Het tonen, verkopen en verdelen van pornografische beelden in drukwerk en elektronische media is een van de belangrijkste redenen waarom we kampen met druggebruik bij de jeugd, met incest, tienerzwangerschappen en abortus, met homoseksualiteit en bezoedeling", aldus de minister.

Oeganda haalde de voorbije jaren al meermaals de internationale pers met erg controversiële wetsvoorstellen. In 2013 nam het Oegandese parlement een wet aan die levenslange gevangenisstraf voor homoseksualiteit mogelijk maakte. Ondanks internationale druk tekende President Yoweri Museveni de wet in februari 2014, maar het Constitutioneel Hof verklaarde de wet zes maanden later ongeldig.