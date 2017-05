Mindfulness helpt mensen af te vallen

Een klassieke strategie om kilo's kwijt te raken is minder calorieën naar binnen te spelen en meer te bewegen. De laatste jaren maakt ook een andere strategie opgeld: mindful eten. Die verhoogt ons bewustzijn van de eetactiviteit.

Wie mindful eet, besteedt veel aandacht aan signalen die op honger en verzadiging wijzen, plant maaltijden en tussendoortjes van tevoren, eet zonder tegelijk iets anders te doen, bijvoorbeeld de krant lezen, en let heel goed op de smaak van het eten.

1,9 kilogram afgevallen

Een bekend programma om mindful te leren eten, Eat Smart, Move More, Weigh Less, is nu onderzocht door Carolyn Dunn van de North Carolina State University (VS). Het programma werd mee ontwikkeld door haar eigen universiteit.

Wie het vijftien weken durende programma heeft afgewerkt, verliest meer gewicht dan anderen, stelde Dunn vast. Het gemiddelde gewichtsverlies bedroeg 1,9 kilogram, tegenover 0,3 kilogram bij de controlegroep.

'De resultaten suggereren dat er een positief verband is tussen bewust eten en gewichtsverlies', zegt ze. 'De huidige studie is een bijdrage tot de literatuur over mindfulness: er zijn zeer weinig studies die via een rigoureuze methodologie de effectiviteit van een interventie op bewust eten hebben onderzocht.'

Nieuwsgierige aandacht

Mensen met overgewicht en obesitas maken meer kans op chronische ziekten als hoge bloeddruk, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

Mindfulness is een vorm van meditatie of training waarbij men zich met nieuwsgierige aandacht en zonder automatische reacties bewust is van fysieke ervaringen, stemmingen, gevoelens en gedachten.

Dunns onderzoek werd gepresenteerd op het Europees Obesitascongres, dat van 17 tot 20 mei in het Portugese Porto plaatsvindt. (IPS)