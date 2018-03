Meisjes belagen is liefde vragen: waarom we grensoverschrijdend gedrag 'normaal' vinden

'Me Too betekent niets. Het is maar een tijdelijke gimmick. Mannen zullen altijd bovenaan staan. Dat is nu eenmaal de wet van de natuur.' Een van onze lezers, SC, schreef hoofdredactrice Ruth Goossens een mail na het lezen van haar edito over #metoo. Hij haalde er ook de ongehoor- zame Eva bij, die Adam en de aarde in het verderf stortte, en klaagde dat hij als man niet de kans krijgt om zich omhoog te neuken zoals al die actrices hebben gedaan die nu komen klagen. SC wou graag anoniem blijven, en ik begrijp dat. Ik bazuin mijn meest radicale ideeën ook niet graag rond. En geef toe, in 2018 stellen dat vrouwen van nature minderwaardig zijn, is ietwat radicaal. Want uiteraard zijn mannen en vrouwen evenwaardig, en natuurlijk hebben vrouwen recht op onderwijs, een eigen bankrekening en gelijk loon. Gelijkwaardigheid lijkt de norm in onze westerse wereld. Maar het is toch nog niet helemaal vanzelfsprekend, want de discussie over seksisme, wat wel of niet ongepast gedrag is en hoe mannen en vrouwen zich tegenover elkaar gedragen, borrelt al een paar jaar. Sinds Harvey Weinstein, #metoo en Bart De Pauw is het geëxplodeerd. Daarom zuchtte een jongeman in mijn familie onlangs: 'In wat voor maatschappij leven we als er mannen zijn die denken dat grensoverschrijdend gedrag oké is?'

