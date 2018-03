Is daten gedateerd in tijden van Tinder? 'Apps gebruiken om 'de ware' te vinden, blijft een beetje taboe'

To the left, to the left. Als je even kieskeurig bent als Beyoncé, zal je aantal Tindermatches hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven tot een minimum. Hoeveel Vlamingen al swipend een lief willen vinden, is onduidelijk, vertelt onderzoekster Elisabeth Timmermans van de Universiteit van Rotterdam. Tinder geeft geen gegevens prijs en het is moeilijk om via enquêtes een correct beeld te schetsen.

...