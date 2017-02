Ingenieur Sandrine Brognaux over haar geprezen doctoraat: 'Mijn doel is om spraaktechnologie meer expressief te maken'

De IBM Innovation Awards is de oudste en meest prestigieuze wetenschappelijke onderscheiding voor onderzoek in de computerwetenschappen in België. Via deze academische prijzen wil IBM het belang onderstrepen van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, en blijft de onderneming het academisch onderzoek in België steunen. Sandrine Brognaux van de UCL-MONS dit jaar de award voor haar doctoraatsthesis "Expressive speech synthesis: research and system design with hidden Markov models".

