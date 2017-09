In beeld: de verschillende kleuren van de jaren tachtig

De jaren tachtig: voor de ene wereldbewoner een zinderende tijd boordevol kleur en mogelijkheden, voor de andere een killere periode die het einde inluidde van een systeem. In het uit twee delen bestaande boek East/West schetst fotograaf Harry Gruyaert die tegenstelling op zijn kenmerkende manier. Het eerste deel - West - toont de zinderende glamour van Las Vegas en Los Angeles in 1981; het tweede deel - East - stelt dan weer de vale, koele rigiditeit van het regime in Moskou in 1989 tentoon, net voor de val van de Sovjet-Unie. Wij mogen je alvast een kijkje laten nemen.

East/West, (Uitgeverij Hannibal, €59,50)