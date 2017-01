Hanan Challouki, medeoprichter van mvslim.com: 'Er is behoefte aan inspirerende verhalen'

"In april 2015 richtte ik samen met Taha Riani (20) mvslim.com op en vandaag bereiken wij via sociale media tot vijftien miljoen mensen per week. Als ik dat uitspreek, kan ik het zelf bijna niet geloven. We werken intussen met een team van meer dan vijfhonderd vrijwilligers overal ter wereld. Mensen die geloven in ons project: andere stemmen naar voor schuiven die niet in mainstream media aan bod komen. Inspirerende en positieven verhalen brengen. Een filmpje over een Indonesische ontwerper, die hoofddoeken ontwierp voor de New York Fashion Week, ging miljoenen keer viraal. Dan weet je dat er behoefte is aan zulke verhalen.

Een half jaar hebben wij met zijn tweeën aan de website gewerkt zonder een inkomen. Mvslim.com werd zo populair dat we al snel aangesproken werden voor consult allerhande. Mensen die advies zochten over hun eigen marketing en communicatie. Daar hebben we een apart bedrijf rond gebouwd, Allyens, gespecialiseerd in digitale strategiëen. En dat financiert momenteel de website. We zijn ook volop aan het experimenteren met native advertising, al doende leren we hoe de website zelf winstgevend kan worden.

Ook al is er aan potentiële kopers of investeerders geen gebrek. Vorig jaar bood iemand anderhalf miljoen euro voor de naam. Dat is surreëel, maar we hebben het aanbod afgeslagen. 2016 was een verschrikkelijk jaar vol ellende, maar zelf heb ik de mooiste dingen meegemaakt en fantastische mensen ontmoet. En dat wil ik voor geen geld ter wereld afgeven."