Goedele Liekens brengt sekslessen naar je slaapkamer met nieuwe website

Wie zich het vak seksuele opvoeding uit het middelbaar onderwijs voor de geest haalt herinnert zich vooral de studie-uren waarbij er stiekem werd gegiecheld boven een getekende doorsnede van een mannelijk en een vrouwelijk lichaam met bijhorende geslachtsorganen. Een enkeling mocht al eens een condoom over een banaan schuiven. Seks was de oorzaak van zwangerschappen, chlamydia en aids, een puur biologisch verschijnsel waar we dankzij onze hormonen ons af en toe aan zouden moeten overgeven. Hoe je zelf plezier kan beleven aan seks kwam niet aan bod, laat staan dat ons geleerd werd hoe we onze partner zouden kunnen plezieren.

Sekslessen in beeld en geluid

Daar wil Goedele Liekens graag komaf mee maken. De klinisch psychologe seksuologe zet zich al jarenlang in voor correcte voorlichting, onder andere als UNFPA Goodwill Ambassadeur, maar schuwt daarbij de taboes én het genieten niet. "Wanneer mensen geen fijn seksleven hebben dan ligt dat meestal aan foute verwachtingen of een gebrek aan kennis", aldus de seksuologe. Wie meer wilde weten over seks ging ten rade bij gortdroge boeken of keek naar porno. Nochtans is porno niet didactisch bedoeld, wel erotisch: het is niet gemaakt om je seksleven te verbeteren, het hoofddoel is op te winden. Daar is op zich niks mis mee. Maar porno geeft wel een vertekend beeld van wat goede, wederkerige seks kan zijn en het vrouwelijk genot is vaak van onderliggend belang.

Enter Goedele.com, een website over seks met informatieve artikels, trends, tips én: sekslessen in beeld en geluid. Middels filmpjes met expliciete beelden van koppels die tonen en praten over hoe zij het doen, deskundig advies van Goedele Liekens collega-seksuoloog Jan van Parijs kom je in contact met een brede beleving van seksualiteit

Hogere orale kunst

De eerste serie Sexclasses gaat over orale seks, waarin 30 tips over de hogere orale kunst open en bloot gedemonstreerd worden voor de camera. En dat mag je redelijk letterlijk nemen: de beelden zijn behoorlijk expliciet, maar daarom ook heel leerrijk. Ze zijn opwindend én informatief.

"Ik wil de mythes van hardcore porno weerleggen en tonen hoe je écht een goede minnaar of minnares wordt. Een cursus 'how to" zodat je samen met je partner kan experimenteren en je seksleven verrijken",zegt Liekens. Voor 14,95 euro kan je een volledig "hoofdstuk" aankopen. De website hamert op echte lichamen en echte verhalen en hoewel er homoseksuele mensen getuigen over hun seksleven wordt er niet specifiek ingezoomd op de homoseksuele belevenis. "De techniek van bijvoorbeeld het beffen en het pijpen blijft immers dezelfde."

De sekslessen kunnen dienen om in je eentje aan de slag te gaan en geven antwoorden op vragen die je misschien niet durfde stellen, al hoopt Liekens dat koppels samen naar de instructiefilmpjes zullen kijken. "Ze doorbreken namelijk het stilzwijgen en openen de deur naar een eerlijk gesprek. Naast technische tips krijg je er immers ook handvatten om op een speelse, vrolijke manier te communiceren over je seksleven."