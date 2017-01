Filipijnse regering wil gratis anticonceptiepillen uitdelen

De maatregel komt er nadat uit een VN-rapport was gebleken dat de Filipijnen het enige land in de regio zijn met een stijgend aantal tienerzwangerschappen. Volgens president Duterte kunnen minstens zes miljoen vrouwen gebruik maken van de maatregel. Hij benadrukt ook dat een betere gezinsplanning een krachtig wapen vormt in de strijd tegen de armoede.

Van de zes miljoen vrouwen die geen toegang hebben tot moderne gezinsplanning, leven twee miljoen onder de armoedegrens. Tegen 2018 moeten deze twee miljoen vrouwen gratis toegang krijgen tot de anticonceptie en de overige vier miljoen snel daarna.

Per dag sterven elf Filipijnse vrouwen aan de gevolgen van complicaties bij zwangerschappen en bevallingen. De nieuwe wet hoopt deze sterfgevallen terug te dringen en tienerzwangerschappen te verminderen.

Boycot door de kerk

Verwacht wordt dat de katholieke kerk op de Filipijnen zich fel zal verzetten tegen de beslissing van de regering. De Filipijnen zijn het enige Zuidoost-Aziatische land met een overwegend katholieke bevolking. Van de 103 miljoen inwoners, hangen er meer dan 80 miljoen het katholieke geloof aan. Velen van hen kunnen zelfs als diepgelovig worden beschouwd.

In het verleden hebben religieuze groeperingen en anti-abortusorganisaties al roet in het eten gegooid voor gezinsplanning. Het hooggerechtshof kondigde in 2015 bijvoorbeeld een tijdelijk verbod op bepaalde voorwaarden van de bestaande anticonceptiewet aan, omdat die door Pro-Life groeperingen als abortus werden beschouwd. De president heeft gezegd dat de tijd dringt en dat anticonceptie niet alleen niet verboden mag zijn, maar ook gratis voor de arme bevolking. (Belga/LP)