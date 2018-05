EU mag bijendodende pesticiden verbieden

Het Hof bevestigt de beperkingen die Europa in 2013 invoerde op de drie pesticiden imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam omdat die bijen schaden. Het verwerpt hiermee de klachten van de bedrijven Bayer en Syngenta, de producenten van de producten. Een schadeclaim van Syngenta van 367,9 miljoen euro werd afgewezen.

Het vonnis komt er amper enkele weken nadat de EU-lidstaten voor een verlenging van de tijdelijke beperkingen uit 2013 hebben gestemd. Het Hof erkent in het vonnis het voorzorgsprincipe van de EU, dat de bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en het milieu voorrang geeft op economische belangen.

Belangrijk signaal

Milieubewegingen zijn blij met het vonnis en spreken van een belangrijk signaal aan de Europese Commissie.

'Dit vonnis stelt de prioriteiten van de EU duidelijk', zegt Franziska Achterberg, deskundige Voedselbeleid bij Greenpeace.

'De belangrijkste plicht is de bescherming van mens en milieu, niet de winst van een bedrijf. Dit zou de commissie moeten aanzetten om ook maatregelen te nemen tegen andere gevaarlijke pesticiden zonder vrees voor een rechtszaak.'

Bedreiging bijen ook slecht voor de mens

Bijenpopulaties gaan er gestaag op achteruit, en dat is niet alleen slecht nieuws voor de honingproductie. De wereldwijde voedselproductie bestaat immers voor driekwart uit planten die minstens deels afhankelijk zijn van bestuiving om vrucht te dragen. Sommige van die gewassen, zoals koffie en cacao, zijn een belangrijke inkomstenbron voor ontwikkelingslanden.

Op sommige plaatsen in de wereld is nu al meer dan veertig procent van de bestuivende insecten bedreigd. De insecten hebben het moeilijk door verschillende oorzaken, waaronder de oprukkende monoculturen die geen ruimte laten voor wilde bloemen of gewassen die voedsel bieden voor bestuivende insecten.

(IPS)