De Bijenkorf viert vrouwen met A She Story

De fotografe Robin de Puy, Fotograaf des Vaderlands van onze Noorderburen, kreeg een hele reeks inspirerende vrouwen voor de lens. Onder meer rolstoelschermster Elke van Achterberg, kunstenares Gerda Link, ballerina Michaela DePrince en journaliste Fidan Ekiz werden geportretteerd. Deze fotoreeks wordt tentoongesteld in verschillende filialen van de Bijenkorf in Nederland.

De Puy over het fotoproject: 'Het was erg inspirerend om met zoveel verschillende vrouwen te werken. Ze zijn allemaal uniek op hun eigen manier, zoals de vastberadenheid van de jonge Elke van Achterberg als professioneel rolstoelschermster, de wijsheid van de 90- jarige mevrouw Link en het levensverhaal van ballerina Michaela DePrince. Naast het fotograferen van de campagnebeelden heb ik ook met cinematograaf Maarten van Rossem vier korte films gemaakt.'

Maar 'A She Story' betekent ook kansen creëren voor vrouwelijke ondernemers. Het warenhuis wil een platform zijn voor alle vrouwen en hun talenten. Daarom gaan ze op zoek naar ambitieuze lokale vrouwelijke ondernemers die hun droom waar willen maken. Zij mogen hun producten tijdelijk verkopen in de Bijenkorf en het warenhuis boost deze onderneemsters via hun website, sociale media en in de winkels zelf.

Meer info via debijenkorf.nl

(LP)