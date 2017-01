Caribische vrouwen doorbreken de stilte rond seksueel misbruik met de hashtag #LifeinLeggings

#LifeinLeggings boomt op Facebook en Twitter nadat twee vrouwen van Barbados de Caribische vrouwen hiermee aanspoorden om de seksuele intimidatie die in hun cultuur de gewoonste zaak lijkt, niet langer te slikken. De verhalen die vrouwen van elke leeftijd, afkomst en economische achtergrond delen, zijn ronduit schokkend en alarmerend. Ze gaan van shaming en verhalen van vrouwen die de mond gesnoerd worden, over intimidatie, misplaatste uitingen van bewondering tot ongebreideld seksueel misbruik in zijn meest gruwelijke vormen: verkrachting van minderjarigen, die door hun verzorgers gewoon onder het tapijt worden geveegd, jarenlang misbruik door vaders, ooms en neven...

De getuigenissen zijn veel meer dan een hashtag geworden waarmee persoonlijke verhalen worden gedaan. Ze leggen een ziekelijk cultureel verschijnsel bloot, een misbruik dat door jarenlang stilzwijgen zo ingeburgerd is geraakt dat mannen het zijn gaan zien als de gewoonste zaak van de wereld. Maar de Caribische vrouwen laten zich niet langer onbetuigd. Eindelijk schreeuwen ze hun onrecht van de daken, doorbreken ze de mythe dat "brave meisjes en vrouwen door goede mannen beschermd worden tegen deze misbruiken. Dat hun broers, vaders en ooms er zijn om voor hen op te komen." "Wie moeten vrouwen en meisjes dan roepen, wanneer het precies deze broers, vaders en ooms zijn die hen misbruiken?", vraagt een vrouw.

Zoals de getuigenis van Lisa Boyce:

Delen #lifeinleggings 29 years. 29 years. 29 long years. That's how long my Mom, Judy Boyce, has not been here. Her life was brutally taken by the man she loved, the man she bore children for. My father. Many people wondered why she never left after all the abuse , all the arguments, all the fights..would any of you have taken her and her four children in? Nothing is as easy as it seems. Whenever I see stories of women who've been murdered by their partner, I often see persons lame...nting about the state of Barbados and a longing for 'old time days and old time values'. Get a grip, we need to change our way of thinking, no man or woman has the right to take anyone's life, strike anyone, harass anyone, rape anyone, abuse anyone etc. There is no rhyme or reason for any of it. We can continue down this slippery slope or we can start making a change, and that includes legislation and the way its used to resolve domestic violence cases. I was 9 years old on this dreadful day, Dec 05th, 1987. I saw every chop that cutlass made.

Officiële cijfers over het probleem zijn er vanzelfsprekend niet. In de ogen van de meesten (lees: Caribische mannen) bestaat het probleem zelfs helemaal niet. Zelfs de politie lacht het gewoon weg wanneer een meisje toch al haar moed verzamelt om klacht in te dienen.

Crystal Roslyn Mary Granado was een van hen:

Delen It was my first job. I took a PH taxi home. It was the wrong taxi. He went the opposite direction. I asked him where he was going, he said a shorter route. It wasn't. I was raped repeatedly for two days and then dumped on the side of the road in Cunupia. I walked to my sister's school to find help. My parents took me to the police station. In one night I visited four police stations making reports. The male police officers at Arouca, Cunupia, Caroni and Chaguanas Police Stati...ons all laughed and jeered at me, they said I "look for it," and that they were sure that I "run away with a man." My best friend was almost arrested, and kicked out the police station when she begged them to stop. If they only knew how they failed me. If they only knew how I spiraled into depression. If they only knew I am afraid to be alone especially at night to this day. If they only know how many years and numerous failed suicide attempts it took before I learnt to manage depression. One week ago, I visited Cunupia alone for the first time in fifteen years. It took more courage than you know. #LifeInLeggings

Haar verhaalt maakt ook duidelijk hoe deze vrouwen levenslang getekend zijn door wat ze hebben moeten meemaken, in stilte, zonder ergens hun verhaal kwijt te kunnen... want het is de normaalste zaak van de wereld.

Caribische vrouwen leven voortdurend op de toppen van hun tenen, steeds op hun hoede, want het gevaar ligt werkelijk overal op de loer. Thuis, onderweg, op het werk,...

Cho Sundari:

Delen #lifeinleggings Walking with my key in my hand, ready at all times to be used in self defence. Looking behind me at least 3 times before I reach my car. Checking the back seat before I open the door. Opening the door quickly, slamming myself on the seat. Shut the door and lock doors immediately. Sigh. Start ignition. Drive.

Stephanie Leitch:

Delen #LifeInLeggings is having your boss, a well respected attorney, get up from his table in a middle of a conversation to come feel you up. You push him off and he sits back down. The two of you have a conversation about what happened and you explain to him why his behavior is inappropriate. You think he gets it until he stands up again, walks over to you and tries to do the same thing.

Sommige mannen steunen het protest, maar vanzelfsprekend nemen nemen niet alle mannen dit doorbreken van het stilzwijgen van de Caribische vrouwen niet in dank aan. Maar de vrouwen laten zich niet langer de mond snoeren en reageren zoals Rhoda Bharath.

Delen #LifeInLeggings: When from hairless babies to balding grannies get raped, but you feel attacked by a hashtag.

Sociale media worden steeds vaker gebruikt om mistoestanden openlijk aan te kaarten en het ongenoegen over bepaalde toestanden te uiten. De talloze shockerende uitspraken van Trump hebben meerdere hashtag in het leven geroepen die meteen massaal gebruikt werden, zoals #NotOkay en #ShoutYourAbortion. Hopelijk vinden heel wat vrouwen hier steun in en het besef dat wat hen overkomt absoluut niet normaal is en een halt moet worden toegeroepen.