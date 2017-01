Benjamin Millepied hekelt racisme in balletwereld in documentaire 'Relève'

In de documentaire 'Relève' wordt choreograaf Benjamin Millepied gevolgd tijdens de voorbereidingen van de eerste balletopvoering onder zijn leiding bij het Paris Opera Ballet. Hij wilde het gezelschap de 21ste eeuw inleiden en stelde voor het eerst in de geschiedenis van het gezelschap een zwarte danseres aan in de hoofdrol van een klassieke balletopvoering.

'Het bleek te moeilijk om deze organisatie te transformeren naar een gezelschap dat relevant is vandaag de dag', klonk het bij Millepied. In de documentaire gaat hij hier dieper op in. Hij spreekt er over de shock die hij voelde toen hij ontdekte dat het gezelschap een totaal gebrek kende aan diversiteit. 'Ik hoorde iemand zeggen dat een zwart meisje in een balletopvoering een afleiding is. Wanneer er vijfentwintig blanke meisjes zijn en één zwart, zal iedereen kijken naar het zwarte meisje. Iedereen moet er hetzelfde uitzien in een gezelschap, wat betekent dat iedereen blank moet zijn.' Millepied wilde dit racistische idee doorbreken en castte toch een zwarte ballerina in de hoofdrol.

Maar niet alleen het racisme stootte hem tegen de borst. Ook de rest van de organisatie was volgens de beroemde choreograaf niet van deze tijd. De medische verzorging van de dansers bleek er ook volledig gedateerd. Millepied voelde na twee jaar aan dat zijn visie in de nabije toekomst niet kon worden verzoend met de organisatie en gaf er de brui aan.

Misty Copeland is de meest bekende zwarte ballerina ter wereld. Ze is een pionier, rolmodel en woordvoerder voor de underdogs in de balletwereld. 'Ballet is zo'n traditionele en historische kunstvorm dat mensen bang zijn om er iets aan te veranderen. Het is moeilijk om het bewustzijn van mensen te veranderen wanneer ze niet beseffen dat ze racistisch zijn', vertelde ze in een interview aan New York Magazine.