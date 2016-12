Belgische Zwembond krijgt Auwch Award: 'Blijkbaar kunnen sportende jongens zich niet bedwingen?!

De Zwembond verdient volgens de Vrouwenraad en de mensen die een stem uitbrachten de prijs naar aanleiding van de afschaffing van de gemengde waterpolocompetitie vanaf 15 jaar. Deze gemengde competitie in een contactsport zou kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag door de puberende jongens, argumenteerde de KBZB. Omdat er in de verschillende leeftijdscategorieën niet genoeg waterpolomeisjes zijn, kan er geen meisjescompetitie ingericht worden en kunnen de speelsters sportief niet evolueren, en daar is heel wat protest op gekomen. Ouders, speelsters en trainers dienden een klacht in bij het Centrum voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, en nu doet dus ook de Vrouwenraad een duit in het zakje met deze prijsuitreiking.

"De KBZB heeft alle 15-jarige (en oudere) meisjes die waterpolo spelen koud gepakt", klinkt het bij de Vrouwenraad. "Niet alleen zijn er nooit ofte nimmer klachten geweest van meisjes en hun ouders, de beschuldigende vinger in de richting van jongens is ook niet mals. Blijkbaar kunnen sportende jongens zich niet bedwingen?! Dan is er dus flink wat mis met onze sportclubs, trainers en coaches als die de spelers geen houding, manieren en team spirit kunnen bijbrengen? Dan zijn al onze jongens zonder meer viespeuken?"

Omdat de KBZB de Vrouwenraad niet wilde ontvangen om de prijscactus in ontvangst te nemen, gaven de waterpolomeisjes hen alvast een digitale cactus. "Wij hopen dat deze stekelige prijs een echte prikkel wordt voor een vrouwvriendelijk waterpolobeleid", aldus de Vrouwenraad.