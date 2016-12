Maatuitbreiding bij Passionata: ook smalle ruggen kunnen grote borsten dragen

Ten eerste is Passionata een betaalbaar lingeriemerk, een adjectief dat mensen met grote buste doorgaans niet associëren met de inhoud van hun lingerielade. Je cupmaat is haast rechtevenredig met het prijskaartje dat aan de bh hangt. Een fatsoenlijke F-cup vinden onder de veertig euro? Een avocadoboom groeien met behulp van tandenstokers is een uitdaging met meer slaagkansen.

Ten tweede is Passionata een lingeriemerk dat modieuze bh's maakt, opnieuw een bijvoeglijk naamwoord dat als bijzonder welluidende muziek in de oren van rondborstige vrouwen klinkt. Wanneer je gewoon bent om de delicate kanten triangelbehaatjes of minimalistisch ontworpen B-cupjes met spaghettibandjes aan je neus voorbij te moeten laten gaan, keel je al "halleluja!" wanneer één van "jouw" winkels een bh heeft zonder afstotelijk ouderwets strikje op het borstbeen.

Bra Fit Intervention

Nochtans worden onze borsten stelselmatig groter, een fenomeen dat heel wat oorzaken heeft, van hormonen tot het algemeen zwaarder worden van de bevolking, maar ondergoedproducenten houden het doorgaans op die laatste. Sterker nog: volgens een Women's Wear Daily artikel uit 2010 blijkt dat grote bh-maten goed zijn voor de verkoop. Het is immers algemeen geweten dat de meeste vrouwen een foute bh-maat dragen - veelal een maat die kleiner is dan hun eigenlijke maat. Toen Oprah Winfrey tijdens haar talkshow de Bra Fit Intervention lanceerde en lifestylebladen hamerden op het belang van een juiste bh-maat is de vraag naar grotere cups alleen maar toegenomen - al worden deze doorgaans nog steeds niet door het modieuze middensegment bediend.

Toch. De lingeriesector is doorgaans nog milder voor zij die volgens kleermakers tenminste het lichaam hebben dat bij zo'n grotere maat past, met een even grote rugomtrek dus. Wie een smalle rug heeft maar grote (en vooral: ronde) borsten vindt enkel bij een handvol gespecialiseerde merken haar gading, en voelt zich ten onrechte een paria wanneer ze door het aanbod van de populaire lingerielabels scrollt. Een journaliste van Slate met hetzelfde 'probleem' schreef dat lingeriewinkels haar vaak behandelden alsof haar borsten nep waren "want dat soort maten verkopen wij hier niet hoor mevrouw".

Proefkonijn

Ik was op onze redactie dan ook het ideale proefkonijn om het nieuwe assortiment van Passionata om te gordelen om te zien of ze de uitroeptekens in hun persbericht waard zijn. Tot mijn verbazing kreeg ik van de onafhankelijke lingerieverkoopster (een dame die allicht al meer tepels had gezien dan een melkveehouder) te horen dat mijn E70-75 "eigenlijk super standaard is".

Iemand met een (blijkbaar) standaard bh-maat zou op zijn minst toch toegang moeten hebben tot een ruim assortiment aan bh's in alle vormen, kleuren en prijskaartjes? Ik vermoed niet dat ze het in het oude Athene exact zo verwoord hebben - maar dat lijkt me toch wel een van de grondbeginselen van de democratie. Dat een commercieel label als Passionata dat in heel wat winkels zoals Veritas of Inno te verkrijgen is voor een redelijke prijs dit bodytype erkent is al een grote stap in de juiste richting.