Katrien Herdewyn: 'Er is dringend nood aan een vrouwelijke touch in de wetenschap'

First things first: nanotechnologie, wat is dat eigenlijk? Letterlijk gezien is het wetenschap op een hele kleine schaal, meer bepaald op 10-9 meter, maar dat is natuurlijk maar moeilijk voor te stellen. 'Een nanometer ten opzichte van een meter is zoals een bosbes naast de aarde', legt Katrien uit. 'Je voelt het niet, je ziet het niet, maar het is wel constant rond ons. Op een dergelijk kleine schaal gaan ook de wetten van de natuur anders reageren.'

...