Interview met Ashley Graham: 'Te mager, te dik, te bloot, te bedekt... als vrouw ben je altijd 'te', maar nooit genoeg'

GF Marina Rinaldi"My name is Ashley Graham, and I'm a model and body activist." Anderhalf jaar geleden besteeg Ashley Graham het podium voor haar eerste TEDx Talk en zorgde ze ervoor dat niemand haar naam of haar boodschap zou vergeten. In een ode aan haar rugvet en haar dijen die tegen elkaar schuurden, wilde Graham komaf maken met de heersende schoonheidsidealen, en legt ze uit waarom ze weigert als plussize model door het leven te gaan - niet omdat ze niet plussize is, wel omdat het discriminerend is dat enkel vollere modellen een label nodig hebben. Niemand noemt Ashley Graham tegenwoordig nog een plussize model, temeer omdat haar naam stilaan voor zich spreekt. De 29-jarige Amerikaanse palmt de covers van internationale magazines in, brengt lingerie- en zwemkleding uit, en mocht zelfs model staan voor een eigen barbiepop. Dagelijks inspireert ze haar ruim drie miljoen Instagram-volgers om niet alleen genoegen te nemen met hun lichaam, maar om dat lichaam mooi te vinden, prachtig zelfs. Als we Graham mogen geloven zijn we allemaal bold, beautiful en brilliant, en wie even het genoegen heeft te mogen vertoeven in het bijzijn van haar bulderlach en gulle gebruik van koosnaampjes, zou het zowaar nog geloven.

...