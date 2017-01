CFDA wil catwalks van New York "gezonder en diverser"

De CFDA - de raad van Amerikaanse modeontwerpers- heeft aan de vooravond van de internationale modeweken die in februari van start gaan opnieuw een e-mail rondgestuurd waarin ze Amerikaanse designers en show runners aansporen om de catwalks "zo gezond en divers mogelijk" te houden. Men wil dat er zorg wordt gedragen voor het mentale welzijn van de meisjes die tijdens deze stresserende weken als levende kapstokken fungeren en dat er rekening gehouden wordt met de diversiteit op de runway. "Ons doel is een verandering brengen in hoe we modellen met een donkere huidskleur zien, zodat we het normaal gaan vinden dat ook zij in grote getale te zien zijn op de catwalk", klonk het. De mail verwijst ook naar de tips van de Amerikaanse Diversity Coalition, dat ontwerpers onder meer aanmoedigt om bij modellenbureaus specifiek naar gekleurde meisjes te vragen - "je mag er niet op rekenen dat de agent sowieso wel enkele donkere huidjes naar je casting zal laten komen".

De raad herinnert eraan dat de mail niet bedoeld is om regels op te leggen, maar wel om te onderwijzen en bewustzijn te creëren. En dat is net jammer. Het is al het tweede seizoen op rij dat de CFDA in haar health initiative expliciet focust op diversiteit en hoewel het een positief signaal is, heeft het nog niet bijzonder veel verschil opgeleverd: de catwalks zijn nog steeds overwegend slank en blank - al is de modeweek van New York wel de meest vooruitstrevende.

Dertig procent

Tijdens de modeweek van februari 2016 was 31.9 procent van de modellen die over een catwalk in de Big Apple liep van een andere afkomst dan het Kaukasische ras. Parijs volgde met 21.9 procent. Londen en Milaan stonden op plaats drie en vier. Gemiddeld was minder dan 25% van de modellen tijdens de modeweken in de vier grote steden van een andere afkomst. 75.25% van de modellen op de catwalk was blank. Dit kan gezien worden als een kleine vooruitgang tegenover SS16, toen 77.6% blank was en tegenover FW15 toen nog 80% van Kaukasische herkomst was.

In september 2016 - vorig seizoen- ging de New York Fashion Week er echter op achteruit: 30.3% van de catwalkmodellen had een getaande huid. Parijs (24,1%) en Londen (23,5%) vervolledigen de top drie, terwijl Milaan weer systematisch onderaan hangt met slechts 20,9% gekleurde modellen.

Diversiteit gaat natuurlijk om meer dan enkel huidskleur, het gaat over een inclusief modellenbeleid voeren wars van lichaamsbouw, gender of leeftijd, en daar zijn strengere maatregelen voor nodig dan een mail die waarschijnlijk nog steeds ongelezen (wel gemarkeerd) in ieders inbox rust.