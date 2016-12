Diane von Furstenberg wordt eredoctor UAntwerpen

Voor de eerste keer is het aan de nieuwe rector Herman Van Goethem om namens de universiteit eredoctoraten uit te reiken voor grote wetenschappelijke verdiensten.

Het eredoctoraat voor algemene verdienste gaat naar von Furstenberg. De modeontwerpster creëerde in 1974 een iconische wikkeljurk, zodat ze een gevestigde naam werd. Ze zette zich ook in als goodwillambassadeur voor het Red Star Linemuseum. "Ze schaarde zich achter het project vanwege haar Belgische roots en ook haar voorliefde voor Antwerpen als modestad speelde een rol, maar daarnaast benadrukt ze ook steeds haar persoonlijke ervaringen als immigrant in de Verenigde Staten", zegt rector Van Goethem.

De andere eredoctoraten gaan naar taalkundige Almuth Grésillon, econoom Ernst Fehr, West-Vlaming en ingenieurswetenschapper Jan Rabaey en Christophe Lasseur van het European Space Agency.

(Belga/EK)