Diane von Fürstenberg: 'België is de enige plek ter wereld waar ik nog altijd een klein meisje ben'

Een eredoctoraat krijgen van een vooraanstaande universiteit in mijn geboorteland is de grootste eer die ik me kan voorstellen.

Ik ben uit België vertrokken toen ik dertien was. Op aansturen van mijn moeder eerst naar een kostschool in Zwitserland, daarna naar Engeland. België is mijn jonge kindertijd. Telkens als ik daar terug ben, voel ik me... het is de enige plek ter wereld waar ik nog altijd dat kleine meisje ben. Dat kleintje met krulletjes, van wie iedereen dacht dat het een jongetje was tussen die andere kindjes met lang sluik, blond haar. België is speciaal, België is me lief. Omdat ik alleen in België dacht dat ik een klein meisje was dat nooit iets zou meemaken. Snap je ?

