Chanel eert Gabrielle Chanel met vierdelige filmreeks

Gabrielle Chanel is een iconisch figuur, beter bekend onder haar koosnaampje Coco en de enige modeontwerper op de Time Magazine lijst met de meest invloedrijke personen van de 20e eeuw prijkte. Het is dan ook niet meer dan normaal dat haar naam resoneert doorheen het oeuvre van het merk dat onder creatieve leiding van Karl Lagerfeld staat.

Om de founding femme van het label in de verf te zetten maakt Chanel van 2017 het jaar van Gabrielle. Karl Lagerfeld beet de spits af met de handtas Chanel's Gabrielle die vanaf dit voorjaar te koop zal zijn, en het modehuis zal in de herfst ook de geur Gabrielle Chanel lanceren.

Daarnaast zal Chanel Gabrielle eren middels een vierdelige docureeks die de spirit van Gabrielle toelicht. Haar rebelse, passionele natuur, haar allure en haar drang naar vrijheid waren immers niet alleen eigen aan de persoon Gabrielle, maar schemerde ook door in haar ontwerpen. Zij was de vrouw die andere vrouwen de broek aandeed, die de little black dress boven de doopvont hield en zei dat stijlgevoel en klasse vooral met je uitstraling te maken hebben.

Voor Chanel is 'Gabrielle' dan ook meer dan een voornaam: het is een aanmoediging voor alle vrouwen om vertrouwen te hebben in wie ze zijn en te luisteren naar hun innerlijke zelf om hun dromen en ambities waar te maken. "Plus que Coco, la créatrice, c'est Gabrielle, la femme, qui est au coeur de l'histoire de Chanel."

De eerste film in de vierdelige documentaire 'Gabrielle, a rebel at heart' toont deze kant van de modeontwerper die vrouwen bevrijdde, maar gunt de kijker ook een unieke blik achter de schermen. Hoe is het beroemde Chanel-jasje ontstaan? Waarvoor staan de leeuw en de camelia symbool? Hoe probeert Karl Lagerfeld de erfenis van Gabrielle levend te houden? Een portret van een vrouw die meer was dan haar gelijknamige modelabel.