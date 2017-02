'Als ik tijdens de modeweken om me heen kijk, zie ik overal sterke vrouwen'

Hoe je het ook draait of keert, het zijn barre tijden voor de mensenrechten - en in het verlengde daarvan: voor de vrouwenrechten.

In Amerika staat (onder meer, zoveel is duidelijk) de vrije keuze voor abortus op losse schroeven. In Rusland werd enkele weken geleden de wetgeving op huiselijk geweld verzacht: wie zijn vrouw of kind in elkaar slaat, riskeert voortaan niet langer gevangenisstraf. In andere delen van de wereld is seksisme min of meer ingeburgerd. In Japan worden vrouwen nog altijd beschouwd als tweederangsburgers. In het Midden-Oosten en Afrika is de situatie niet onmiddellijk rooskleurig - waar te beginnen? En in ons eigen, al bij al behoorlijk liberale, land hebben we in het recente verleden wel een openlijk homoseksuele premier gehad, maar nog nooit een vrouwelijk staatshoofd.

...