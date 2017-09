Zeventig procent van assortiment supermarkten is 'ultra-processed food'

Voor haar onderzoek selecteerde foodwatch 651 voedingsproducten uit het assortiment van Albert Heijn, Jumbo en Lidl, de drie grootste supermarkten van Nederland. Vervolgens deelde de organisatie die producten in volgens vier door de Wereldgezondheidsorganisatie gebruikte categorieën: vers onbewerkt of licht bewerkt voedsel (bijvoorbeeld verse groente, fruit, eieren, melk), bewerkte ingrediënten (bijv. olie, zout, enz.), bewerkt voedsel (bijv. kaas, brood, blikken groente of vis, ham, enz.) en sterk bewerkt voedsel (bijv. chips, hamburgers, ontbijtgranen, kant-en-klare maaltijden, frisdrank, enz.)

Zeventig procent van de onderzochte producten kwam terecht in die laatste categorie, tegenover zestien procent in de groep 'onbewerkt of licht bewerkt'. Het moet gezegd dat dit onderzoek is uitgevoerd in Nederland en dat de situatie in België wat kan verschillen. Toch leert een snelle blik in de gemiddelde supermarkt in eigen land dat een gelijkaardig onderzoek hier gelijkaardige resultaten zou kunnen opleveren.

Obesitasepidemie

De organisatie waarschuwt namelijk voor de hoge hoeveelheden suiker, vet en zout die door fabrikanten worden toegevoegd aan ultra-processed foods. 'Dit wordt ook bevestigd door ons onderzoek,' klinkt het in het nieuwsbericht. 'Aan meer dan driekwart (350 van de 459 producten, 76 procent) van dit fabriekseten is suiker toegevoegd. Zo blijkt suiker toegevoegd aan producten als maaltijdsalades, pastasaus, vleesbeleg, gepaneerde vis, ovenkroketten, soep, brood, enzovoort. Aan 69 procent van de ultra-processed foods is zout toegevoegd. Aan 93 procent van de ultra-processed foods is suiker en/of zout toegevoegd.'

Foodwatch benadrukt dat sterk bewerkte voeding niet per definitie ongezond hoeft te zijn, maar dat het in de praktijk vaak te weinig mineralen, vezels en vitaminen bevat en te veel suiker, vet en zout. 'Daarmee dragen deze producten bij aan de grote problemen die de overmatige consumptie van deze stoffen veroorzaken.' Daarmee doelt de organisatie op de momenteel heersende obesitasepidemie, die regelmatig als de belangrijkste bedreiging van onze gezondheid wordt omschreven.

De voedselwaakhond besluit: 'Een goed voedingsadvies voor consumenten is: eet vooral onbewerkt, vers en plantaardig.' Waar hebben we dat toch nog gehoord onlangs?