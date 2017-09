Van horrorfabriek naar voorbeeldabattoir: dit is hoe exportslachthuis Tielt uw vertrouwen wil terugwinnen

Krijsende zwijnen worden aan hun oren of poten voortgesleept, varkens stuiptrekken wanneer ze gekeeld worden en spartelen hevig wanneer ze de verdrinkingsdood vinden in een broeibad van zestig graden: de beelden die Animal Rights eind maart verspreidde van het slachthuis van Tielt veroorzaakten een schok doorheen Vlaanderen. De dierenrechtenorganisatie infiltreerde enkele weken lang undercover in het bedrijf. 'We stellen tientallen overtredingen vast van de dierenwelzijnswetgeving', reageerde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) ontzet. 'We hebben onmiddellijk onze inspectie ter plaatse gestuurd.'

...