Eva Kestemont Redactrice KnackWeekend.be Opinie

'Safety first', niet altijd een geldig argument in het debat over ons voedsel

"Je kan niet voorzichtig genoeg zijn" is wel een valabel argument als het gaat over toast, geroosterde groenten of krokante korstjes, maar niet in het debat over pesticiden die stoffen als glyfosaat bevatten. "De verschillende behandelingen die twee soorten potentieel kankerverwekkend voedsel te beurt vallen, is op zijn minst opmerkelijk te noemen."