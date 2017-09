Zweedse pickles

Bereidingswijze

Voor 1 liter:

250 g raapjes

250 g wortelen

350 g bloemkool

100 ml inmaakazijn (12%)

175 g suiker

300 ml water

1/2 tl zout

3 laurierblaadjes

2 steranijspeulen

10 pimentkorrels (jamaicapeper)

1/2 tl geel mosterdzaad

1 rode ui

1 bosje dille

Schil de raapjes en wortelen en snij ze in blokjes van ongeveer 2 cm. Kook ze ongeveer 10 min. in gezouten water. Deel de bloemkool in kleine roosjes en laat die ongeveer 3 min. mee koken. Giet af en spoel met koud water af.

Breng in een pa de azijn, de suiker, het water, het zout en de specerijen aan de kook. Laat dit azijnmengsel afkoelen. Pel de ui en snij die in kleine stukjes. Scheur de dille in stukjes.

Meng in een schone pan de gare groenten, de ui, de dille en de azijn. Giet het azijnmengsel erover en laat ongeveer 4 uur op een koele plaats staan voordat je de pickles serveert.

Bewaartijd: ongeveer 1 maand.

Tip: deze pickles smaken heerlijk bij koud vlees en paté.