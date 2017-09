Peren in siroop met steranijs en kaneel

Bereidingswijze

Voor 1 liter:

1 kg peren, bv. conference

1 vanillepeul

1 l water

550 g suiker

200 ml droge witte wijn

geraspte schil en sap van 1 onbespoten citroen

4 steranijspeulen

2 kaneelstokjes

Snij de vanillepeul in de lengte open. Meng in een pan het water, de suiker, de wijn, de geraspte citroenschil en en het sap, de vanillepeul, steranijspeulen en kaneelstokjes.

Schil de peren dun maar laat de steeltjes eraan zitten. Doe de peren in het vocht en breng aan de kook. laat dit afgedekt voorzichtig ongeveer 6 min. zacht koken.

Haal de pan van het vuur, laat de peren afkoelen en doe ze in een gesteriliseerde pot met deksel. Giet het sap eroverheen zodat de peren helemaal onderstaan. Doe het deksel erop en bewaar koel.

Bewaartijd: ongeveer 1 jaar en 6 maanden als de pot vaak wordt opgemaakt.

Tip: deze peren in siroop smaken heerlijk met ijs of geklopte slagroom. je kunt ze ook goed gebruiken in taarten of desserts.