Recept: zo maak je een Zwitserse kaasfondue

Een fondueset, enkele kazen, witte wijn, eventueel wat garnituur en vooral fijn gezelschap. Meer heb je niet nodig voor een fijne avond rond de kaasfondue. Nu de temperaturen in vrije val zijn, de dagen korten, de behoefte aan comfort food toeneemt, en ook de feestdagen in aantocht zijn, worden de fonduestellen weer vlot aangestoken.

Hoewel er veel varianten zijn, is de kaasfondue uit het land waar alle horloges perfect op tijd lopen, nog altijd de meest authentieke. Het is er ook het meest geliefde gerecht. De eerste recepten van de Zwitserse klassieker dateren al uit 1768. Maar het is pas in de tweede helft van vorige eeuw dat het in zijn huidige vorm werd geconsumeerd.

Traditioneel wordt de klassieker bereid met een half-om-half mengeling van gruyère en emmentaler, witte wijn en kirsch. Maar zo goed als elk Zwitsers kanton gaat prat op zijn eigen versie van kaasfondue, omdat ze hun eigen kaas en wijn produceren. In Fribourg bereiden ze hem bijvoorbeeld met vacherin, in de Oostkantons met appenzeller en cider, en in Neuchâtel met de plaatselijke Neuchâtelwijn.

Laat je echter niet misleiden door de eenvoudige ingrediënten. Een echte kaasfondue wordt volgens de regels van de kunst bereid.

Eerst wordt een aardewerken pot - de zogenoemde caquelon - ingewreven met een teen knoflook voor een subtiel aroma. Hierin wordt dan witte wijn aan de kook gebracht. Gebruik bijvoorbeeld fendant, een Zwitserse wijn die ook bij het gerecht geschonken kan worden. De wijn zal de kaas helpen smelten zonder te schiften.

Nadien wordt de geraspte kaas (die vooraf vermengd werd met een lepel bloem of maïzena) langzaamaan toegevoegd tot hij helemaal gesmolten is. De bloem helpt de kaas te binden en gaat eveneens het schiften tegen.

Het is belangrijk om de kaas op een laag vuur te laten smelten, zo wordt hij niet taai. Een scheutje kirsch ten slotte zorgt voor extra smaak.

Het klassieke garnituur voor kaasfondue zijn stukjes stokbrood die je met lange vorken in de hete kaas dompelt. Kies voor oud brood zodat ze niet uiteen vallen.

Er zijn uiteraard ook andere lekkere mogelijkheden. Denk eens aan artisanale (desem)broden die tegenwoordig overal in de etalage liggen, of zelfs broodstokjes kunnen. Ook lekker als garnituur zijn rauwe groenten of gekookte krielaardappelen.

Nu nog wat vrienden of familie optrommelen, en en avant. Met onderstaand recept - met een lekkere crumble van grisonvlees - bijvoorbeeld. Smakelijk.

Fondue met vier Zwitserse kazen, crumble van grisonvlees

Voor 4 personen

Voorbereiding: 20 min

Kooktijd: 20 min

Gemakkelijk

Ingrediënten:

1 teentje knoflook in 2 gesneden

5 dl fendantwijn of andere droge witte wijn

200 g Appenzeller Classic

200 g Gruyère AOP Classic

200 g Vacherin Fribourgeois AOP

200 g Emmentaler AOP Classic

4 el maiszetmeel

zout, peper

Crumble van grisonvlees: 2 teentjes knoflook fijngehakt, 2 sjalotjes fijngehakt, 200 g grisonvlees fijngehakt

Bereiding:

1. Crumble van grisonvlees: fruit in een bakpan met antikleeflaag/antiaanbaklaag het knoflook, de sjalot en het grisonvlees. Zet opzij.

2. Wrijf de fonduepan in met het knoflook. Giet de wijn in de fonduepan. Breng aan de kook. Voeg als de wijn tegen het kookpunt ligt de met het maiszetmeel gemengde kazen beetje bij beetje al roerend toe. Voeg zout en peper toe.

3. Bestrooi de fondue met de crumble van grisonvlees. Heerlijk met in blokjes gesneden oud brood, uitjes en augurken.