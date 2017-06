Onderzoek: versheid is belangrijkste argument voor lokaal kopen

Astrid Demeulenaere en Michiel Heethem, studenten aan de Katholieke Universiteit van Leuven, deden onderzoek naar de factoren die consumenten aanzetten om duurzaam en lokaal te consumeren. Uit hun onderzoek, waarvoor ze 150 Vlamingen ondervroegen, bleek dat vooral de versheid van producten de grote drijfveer was.

De studenten vonden de inspiratie voor hun onderzoek in het huidige politieke klimaat, waarin er gepleit wordt voor een minder open economie en de focus komt te liggen op produceren in eigen land. 'De Amerikaanse president Donald Trump is een voortrekker in het willen sluiten van de grenzen en het eigen land eerst te plaatsen', aldus Demeulenaere en Heethem. 'Lokale productie en consumptie van noodzakelijke producten zoals voeding wordt belangrijker door deze tendens.'

Versheid

Hun onderzoek geeft aan dat 2 variabelen een significante invloed hebben op het wekelijkse budget voor lokale voeding. De eerste variabele is de leeftijd van de respondent: hoe ouder de Vlaming wordt, hoe meer hij of zij geneigd blijkt te zijn om lokale voedingsproducten te kopen. Ten tweede vertrouwen Vlamingen die lokaal kopen er meer op dat die producten uiterst vers zijn, en deze overtuiging leek het aankoopgedrag het sterkst te bepalen in dit onderzoek.

Ook Hannes Van den Eeckhout, coördinator van korte ketenorganisatie Boeren & Buren, kan dit beamen: 'De Buren appreciëren het enorm dat de Buurderij-producten dagvers geoogst of bereid zijn'. Het netwerk van Boeren & Buren bestaat vandaag twee jaar en er zijn al 35 Buurderijen met 282 Producenten en meer dan 36000 Buren.

Over andere mogelijke redenen, zoals ecologische of sociale overtuigingen, wordt niet gerept. De studenten erkennen zelf dat er meer onderzoek nodig is om tot een echte conculsie te komen, 'maar het geeft wel een tendens weer die korte keteninitiatieven ook vaststellen'. (EK)