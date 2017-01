Onderzoek: genderstereotypen zetten mannen aan om ongezonder te eten

Mannen verscheuren hompen vlees, spoelen ze door met ijskoud bier, vinden groenten voor konijnen en verorberen een hele zak chips als dessert. Mannen weten waarom. Of dat is toch wat het cliché wil, want uiteraard heeft wat je eet geen inherent verband met wat er tussen je benen zit. Toch hebben dergelijke genderstereotypen wel degelijk een impact op de gezondheid van mannen, zegt onderzoeker Luke Zhu in de Washington Post.

Mannen leven gemiddeld minder lang dan vrouwen en ze lopen meer risico op hartziekten en sommige kankers. Zhu en zijn team suggereert dat onze ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid daar voor iets tussen zitten. Vrouwen eten in het algemeen gezonder dan mannen: aangeleerd gedrag, aldus Zhu. Vrouwen zouden volgens de studie vaker kiezen voor voedsel dat rijk is aan vezels en antioxidanten, terwijl mannen zich meer aangetrokken voelen tot verzadigde vetten en lege calorieën.

"Wanneer we een 'mannelijke' sfeer schepten, kozen testpersonen voor minder gezond voedsel. Toen we hetzelfde experiment herhaalden in een meer vrouwelijke context, grepen mensen naar gezonder voedsel," aldus Zhu. Zo'n sterk patroon kan gebruikt worden voor wie zijn genderidentiteit in de verf wil zetten. Mannelijk overkomen? Dan kies je toch gewoon voor een hamburger en frieten? Stoer en lekker, maar als het een vast patroon is, kan je gezondheid er wel onder lijden.

Wat kan je eraan doen?

Een simpele oplossing ligt volgens Zhu in bewustwording: wie beseft hoe ook de keuze voor voedsel een door genderstereotypen gemotiveerde keuze kan zijn, kan zelf kiezen om tegen de stroom in te gaan. Ook meer mindful eten ziet de onderzoeker als een oplossing. Hij stelt voor de focus meer op het eten te leggen en minder op je omgeving, door jezelf af te vragen waarom je voor bepaald voedsel kiest. Ook de verpakking van voedsel speelt een rol: mensen kiezen eerder voor ongezond voedsel als er een stoere verpakking rond zit. Daarom vraagt hij ook marketeers om een inspanning. "Dit gaat niet alleen over een bepaald gedrag teweegbrengen, dit gaat over gezondheid." (EK)