Nederland krijgt 'honingsnelwegen'

Studenten hebben gisteren een saaie grasstrook langs de Rijksweg N32 in Friesland klaargemaakt om de metamorfose tot bloemenberm te ondergaan. Na het inzaaien met zaad van 44 streekeigen bloemensoorten zal daar volgend voorjaar een bloemenweide van 10.000 vierkante meter ontstaan. Tegen die tijd zal er een bijenhotel worden geplaatst bij de carpoolstrook. Ook wordt gezocht naar een geschikte plek voor een biodynamische bijenkast in de hoop de oorspronkelijke Nederlandse honingbij te kunnen terugbrengen.

Biodiversiteit

De bloemenbermen van Honey Highway poppen op langs autosnelwegen, fietspaden en dijken in Nederland. Ze helpen hommels, bijen en andere insecten in hun zoektocht naar voedsel. Tijdens die tocht gaan insecten andere planten en voedingsgewassen bestuiven. Rijkswaterstaat stelt de grond beschikbaar.

'Hiermee vergroten we de biodiversiteit en zorgen we voor een duurzamere samenleving', zegt Jan Jozeph Dalstra van Rijkswaterstaat, het uitvoerend agentschap van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Nederland. Stichting Honey Highway is een initiatief van imker Deborah Post. Volgens haar is er veel groen in Nederland, maar zijn er te weinig bloemen. Hierdoor ontstaat een massale bijensterfte. 'Mensen hebben bijen nodig. Ze staan immers aan het begin van onze voedselketen.'

Bijenpopulaties gaan er wereldwijd op achteruit, en dat is niet alleen slecht nieuws voor de honingproductie. De wereldwijde voedselproductie bestaat immers voor driekwart uit planten die minstens deels afhankelijk zijn van bestuiving om vrucht te dragen.