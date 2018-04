Na eerlijke melk, nu ook faire boter in ons land

Onder het label Fairebel zijn reeds melk, roomijs en kazen verkrijgbaar. Daar komt dus nu ook 'eerlijke' boter bij. De coöperatieve Faircoop heeft woensdag bij het zuivelbedrijf Olympia in Herfelingen (Herne) het naar eigen zeggen eerste 'eerlijk' boterproduct in ons land gelanceerd.

Voor de productie van de boter werkt Fairebel samen met Olympia, dat haar melk hiervoor ophaalt bij 180 Belgische producenten in een straal van 60 kilometer rond haar productiesite in Herfelingen. De deelnemende boeren engageren zich om hun koeien minstens 6 uur per dag en minstens 120 dagen per jaar te laten grazen in de weide waardoor de melk geproduceerd zal worden in harmonie met het dierenwelzijn. Olympia roomt de melk bovendien zoals op de boerderij dagelijks op ambachtelijke wijze af.

Faircoop werd in 2009 opgericht en telt momenteel circa 500 melkproducenten en 1.000 verbruikers als leden. Doelstelling is de gezamenlijke verkoop aan grootwarenhuizen van melkproducten onder het eigen merk 'Fairebel' waarbij iedere schakel in de keten een correct loon gegarandeerd wordt. De coöperatieve wil op die manier ook voor de boeren een garantie op een eerlijke melkprijs die de productiekosten dekt en een fatsoenlijk inkomen garandeert. In 2017 verkocht Faircoop 9,3 miljoen liter melk.