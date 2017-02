Liefde gaat door de maag: taarten om iemands hart mee te veroveren

Wat een wekelijkse traditie was, groeide uit tot een Instagram-fenomeen en is vandaag het boek Elke zondag heerlijke taart, waarbij het water je elke pagina opnieuw in de mond komt. Dat komt mede door hoeveel zorg Lebar besteedt aan de versiering van haar baksels: de taarten blijven telkens erg naturel (als je nog fondant of marsepeinen figuurtjes in de kast hebt liggen: hou ze daar vooral), maar zijn telkens opnieuw kleine kunstwerkjes.

Niet alleen de foto's, maar ook de recepten zijn erg fijn. De Franse gebruikt gemakkelijk te vinden producten, blijft ver weg van ingewikkelde technieken en verrast elke pagina opnieuw met wat je allemaal kan doen met fruit in gebak. Op die manier ben je veertig weekends lang gegarandeerd van tonnen bakplezier.

Wij mogen je alvast drie keer laten proeven:

Elke zondag heerlijke taart, Caroline Lebar (Van Halewyck, € 14,99)

(EK)