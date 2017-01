Irish coffee, vijf keer anders

Een goede Irish coffee begint bij een goede basis, en daar mag je best wel wat muggenziften. Geen van de onderstaande vijf recepten zal even lekker zijn wanneer je slagroom uit een bus of matige koffie gebruikt. Kies dus sowieso voor slagroom die je zelf lobbig (niet stijf!) klopt en laat die koffiepads in de kast zitten. Wil je een Irish coffee die tot in de puntjes correct bereid is, verwarm dan op voorhand het koffieglas door er kokend water in te gieten (dat je er uiteraard weer uit haalt voor je er whisky of koffie in schenkt).

Irish coffee affogato

2 bollen vanilleroomijs

2 cl Baileys

4 cl hete espresso

Schep het ijs in een koffieglas en schenk de Baileys en de espresso er overheen. Serveer meteen.

Irish iced coffee

6 cl zachte, subtiele whisky (zoals Tullamore Dew)

9 cl ijskoffie

1 theelepel gemalen espresso

2 theelepels Demerarasuiker

Slagroom

Maak eerst de ijskoffie. De beste manier daarvoor is niet enkele ijsblokjes in een tas koffie laten plonzen, maar wel het proces van koffie zetten veranderen. Voor koude koffie betekent dat dus dat je koffie zet met koud water. Doe de gewenste hoeveelheid koffie in een cafetière en schenk er koud water over. Meng met een houten lepel en laat het goedje vervolgens een nacht trekken in de koelkast. De volgende dag kan je de koffie dan doorduwen.

Meng de whisky met de espresso en laat een kwartiertje trekken. Giet daarna door een koffiefilter in een cocktailshaker. Meng ondertussen de suiker in twee theelepels heet water totdat de suiker is opgelost. Giet de ijskoffie en de siroop bij de whisky in de shaker en vul bij met ijs. Shake zo'n dertig seconden. Giet vervolgens in een met ijs gevuld Collins glas en werk af met een toef slagroom.

Irish coffee met ahornsirooproom

6 cl volle room

3 cl ahornsiroop

4,5 cl Ierse whisky

18 cl hete koffie

Klop de room tot hij dik is, maar wel nog vloeibaar. Meng er dan 1 cl van de ahornsiroop onder.

Schenk koffie, overblijvende ahornsiroop en whisky in een koffieglas en werk af met de ahornroom.

Met Baileys en Kahlua

2 cl Baileys

2 cl Kahlua

12 cl hete koffie

Slagroom

Schenk Baileys en Kahlua in een koffieglas en schenk de hete koffie erbij. Werk af met de slagroom en serveer.

Irish coffee-pudding

Voor vier porties

360 ml room

3 eetlepels Ierse whisky

60 g eetlepels bruine suiker

55 g eetlepel kristalsuiker

1 eetlepel instant espressopoeder

2 eetlepels maïzena

Snufje zout

Meng maïzenapoeder, 45 g bruine suiker en het snufje zout in een sauspan en voeg er 240 ml room bij. Breng het mengsel zachtjes en al roerend tot het kookpunt totdat je een homogene, dikke massa krijgt. Haal van het vuur en voeg espressopoeder en whisky toe. Giet de pudding in vier dessertglazen en zet twee uur koel weg.

Klop de overige room tot je pieken bekomt en voeg dan beetje bij beetje de kristalsuiker toe. Werk de pudding af met de room en versier eventueel met nog wat espressopoeder of chocoladekrullen.