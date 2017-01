Hoe Spaanse melk een feministisch statement kan maken

In Spanje wordt de helft van de melkveebedrijven gerund door een vrouw. De belangrijkste reden daarvoor is armoede: de man des huizes moet vaak elders gaan werken om de gezinsportefeuille te vullen. Een nieuw melkmerk moet daar nu de aandacht op vestigen. Rural Muller (lett.: 'rurale vrouw') is momenteel nog een klein initiatief, maar de bedoeling is wel dat het merk tijdens de komende maanden verspreid raakt in heel Spanje. Met de melk willen de boerinnen meer zichtbaarheid creëren voor hun werk.

Vooral in de regio Galicië dwong de lage melkprijs heel wat boeren om buitenshuis werk te zoeken en staan nu 8.500 van de melkveebedrijven onder de hoede van een vrouw. Supermarkten en grote zuivelbedrijven profiteren van de lage prijs, maar heel wat landbouwers maken er verlies op.

Voor Rural Muller verkopen de boerinnen hun melk voor 1,20 euro per liter: een stuk duurder dan de prijs. Er staat zelfs nog meer op het spel dan een eerlijk inkomen alleen, want met de melk hoopt de bond voor plattelandsvrouwen ook nog meer economische onafhankelijkheid voor de boerinnen te kunnen bereiken. De vrouwen mogen dan namelijk wel het meeste werk leveren, veel boerderijen staan nog op naam van hun man. (EK)