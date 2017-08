Helft van alle kweekzalm op je bord is doof

Vorig jaar al stelden onderzoekers van de Universiteit of Melbourne vast dat de helft van de kweekzalmen afwijkingen aan het binnenoor vertoont. Nu hebben ze ook de oorzaak gevonden: het snelle groeitempo van de dieren. Ze publiceren hun bevindingen in het Journal of Experimental Biology.

Kristallen

Het binnenoor van de zalm beschikt over minuscule kristallen om geluid te detecteren, en een kleine verandering kan al tot ernstige gehoorproblemen leiden. In de jaren zestig al werden de eerste afwijkingen vastgesteld, en uit het Australische onderzoek blijkt dat 95 procent van alle gekweekte zalm tekenen van de afwijking vertoont. Bij de helft van de vissen leidt dat tot ernstig gehoorverlies.

"We bestudeerden meer dan duizend kristallen van vissen uit Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en Australië", zegt Tormey Reimer, hoogleraar Biowetenschappen en hoofdauteur van de studie. "We stelden vast dat de afwijking bijzonder vaak voorkomt, maar enkel in gekweekte vis."

De wetenschappers ontdekten dat de ziekte veel minder voorkomt als de vis minder snel groeit. De snelst groeiende vissen hebben drie maal meer kans op de afwijking dan de traagst gekweekte.

Vijf vrijheden

"Deze resultaten leiden tot ernstige vragen over het welzijn van de gekweekte vis", zegt medeauteur Tim Dempster. "In veel landen moeten de kwekers rekening houden met de 'vijf vrijheden' van de dieren: vrijheid van honger of dorst, vrijheid van ongemak, pijn, kwetsuren en ziekte, de vrijheid om een normaal gedrag te tonen en de vrijheid van angst of stress."

Dieren kweken met afwijkingen druist in tegen twee van die vrijheden, zegt Dempster: vrijheid van ziekte en de vrijheid om een normaal gedrag te tonen. "Maar viskwekerijen zijn ook erg luidruchtige plekken voor zalm, dus het gehoorverlies kan ook stress verminderen. We weten nog niet of de aandoening een impact heeft op de productie."

(IPS)