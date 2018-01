Deze 9 Belgische bieren sieren de lijst van 100 beste bieren ter wereld

RateBeer maakt dit jaar geen ranglijst bekend, maar een alfabetische top 100. Westvleteren 12 voert de lijst dus niet meer aan, zoals vroeger wel het geval was. Vooral de brouwers Cantillon en Bokkereyder mogen zich dit keer gelukkig prijzen: zij hebben elk drie bieren in de top 100 staan.

Deze Belgische bieren staan in de top 100:

- Bokkereyder Framboos Noyaux

- Bokkereyder Framboos Puur

- Bokkereyder Framboos Vanille

- Cantillon Blåbær Lambik

- Cantillon Lou Pepe Pure Kriek

- Cantillon Soleil de Minuit

- Het Anker Gouden Carolus Cuvée Van De Keizer Imperial Dark (Blauw Label)

- Rochefort Trappistes 10

- Westvleteren 12 (XII)

Beste bierbestemming:

RateBeer maakte ook een lijst van beste bierbestemmingen ter wereld. Café In de Verzekering tegen de Grote Dorst uit Eizeringen (Lennik) in Vlaams-Brabant wordt ook dit jaar vermeld.

Het café van Kurt Panneels is enkel open op zondagen van 10 tot 20 uur, en na begrafenissen. Met een selectie van meer dan 250 bieren is het vooral gespecialiseerd in bieren van het Pajottenland, en dan vooral geuze, lambiek en oude kriek. Het bestaat al sinds 1842 en duikt regelmatig op in lijstjes van beste cafés ter wereld.

Er vielen nog Belgische bestemmingen in de prijzen. Kulminator,'t Brugs Beertje, Moeder Lambic Original en Moeder Lambic Fontainas behoren tot de beste biercafés. De beste restaurants om bier te nuttigen in België zijn volgens RateBeer De Heeren van Liedekercke, Nüetnigenough, La Tana a Bruxelles, Le Bier Circus en 3 Fonteinen Restaurant

Ontdek de volledige lijst van beste bieren ter wereld hier en lees hier waar je het best bier gaat nuttigen.

(Belga)