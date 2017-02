Dagen Zonder Vlees Tafelt, een opwarmer voor Dagen Zonder Vlees

Op het festival kan je vegetarische en veganistische gerechtjes proeven bij foodtrucks, workshops volgen en je laten inspireren door de BV's die dit jaar de boegbeelden zijn van Dagen Zonder Vlees.

Dagen Zonder Vlees is dit jaar aan zijn zesde editie toe en wil van 1 maart tot en met 15 april opnieuw tienduizenden mensen overtuigen om geen of minder vlees te eten. De bewustwordingscampagne linkt vleesconsumptie aan onze (te grote) ecologische voetafdruk en laat deelnemers dan ook heel concreet zien welke bijdrage ze leveren aan het milieu. Deelnemen kan al vanaf één dag per week vegetarisch eten.

Ook dit jaar nemen bekende koppen als Eva De Roo, Marleen Merckx, Tomas De Soete en Rani De Coninck het voortouw. Verschillenden onder hen stuurden ook een recept in voor het tweede Dagen Zonder Vlees-kookboek, dat op het festival wordt voorgesteld. Naast vegetarische recepten staan daarin ook tips om op een duurzame manier te koken.

Dagen Zonder Vlees Tafelt is vandaag open van 10 tot 20 uur in het Felix Pakhuis. Tickets kosten 10 euro aan de kassa, de meeste activiteiten zijn in die prijs inbegrepen.