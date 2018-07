Canadezen brouwen alcoholvrij cannabisbier

Het idee voor cannabisbier is niet nieuw. Ook in andere landen vind je dit soort drankjes. Meestal is dit een normale pils met marihuanaolie, maar de ondernemers van de Canadese startup Province Brands gaan nog een stapje verder. Zij willen het bier volledig onttrekken uit de takken, de stam en de wortels van de cannabisplant.

Het drankje wordt dus gebrouwen met de cannabisingrediënten die niet opgerookt kunnen worden. Dit zijn de delen die in de traditionele industrie worden weggegooid, wat het drankje een duurzame toets geeft.

Smakenpalet

'De eerste experimenten met ons cannabisbier draaiden vreselijk slecht uit', klinkt het bij bezieler Booma Bendschuh in The Guardian. 'Het smaakte naar rotte broccoli.' Met behulp van een chemicus vonden ze de juiste balans tussen hop, water, gist en cannabis. Het resultaat is een erg droog drankje met een eigenzinnig smakenpalet. De alcohol die vrijkomt tijdens het brouwproces wordt er nadien uitgefilterd.

Roes

Het eindresultaat is dus een alcohol- en glutenvrij biertje, maar door de marihuana komt je toch in een soort roes terecht. In deze fase van de ontwikkeling van het bier ontwaren de brouwers 6.5 milligram THC - de stof in cannabis waar je high van wordt. De effecten zijn al voelbaar vanaf de eerste paar slokken. Voorzichtigheid is dus aangewezen. (Belga/LP)