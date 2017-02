Ben & Jerry's tegen vooroordelen verschillende vormen van seksualiteit

Ben & Jerry's lanceerde niet alleen de nieuwe pint Hooked On You, maar ook een nieuwe campagne waarmee het merk zichzelf opnieuw als sociaal geëngageerd op de kaart zet. Deze keer staat de acceptatie van holebi's, transgenders, queers en interseksualiteit centraal. Dat lijkt misschien een brave keuze voor een Nederlands bedrijf, maar er is wel degelijk nog heel wat werk aan de winkel, aldus de ijsproducent: "De algemene houding in Nederland is dat het prima is om homo te zijn, zolang het niet te dichtbij komt. We noemen dit ook wel eens de Nederlandse paradox of schijntolerantie."

Liefde komt in alle smaken

In de aankondiging van de nieuwe campagne noemt Ben & Jerry's verschillende pijnlijke cijfers die het bestaan van die schijntolerantie staven: zo zouden een op de vier Nederlandse scholieren een vriendschap verbreken als ze ontdekken dat hun vriend homo is, vindt 40% van de Nederlanders het onacceptabel als een homoseksueel paar kust in het openbaar (tegenover 13% bij heteroseksuele koppels) en geeft een op drie toe moeite te hebben twee mannen hand in hand te zien lopen. Al die veroordelingen laten hun sporen na: LHBTQIA-ers hebben vaker psychosomatische klachten en 20% ervan heeft al een zelfmoordpoging ondergaan.

Hoog tijd dus om in actie te schieten, aldus het ijsmerk. Het roept iedereen die van ijsjes houdt (wie niet?) op om een betere bondgenoot te zijn voor mensen met een andere dan heteroseksuele seksuele oriëntatie. Dat doet het onder meer met enkele concrete tips over wat je zelf kan doen en met een grootse actie op sociale media. Liefde komt nu eenmaal in alle smaken.

Over dat ijsje zelf nog: Hooked On You is een nieuwe naam, maar geen nieuwe smaak. Kenners kennen het als het Phish Food ijs, met marshmallows, choco-visjes en swirls. (EK)