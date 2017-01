Topmodel Hanne Gaby Odiele wil taboe rond interseksualiteit doorbreken: 'Ik ben trots en woedend tegelijk'

2016 was het jaar waarin gendernormen begonnen vervagen, waarin holle begrippen als mannelijk en vrouwelijk een bredere invulling kregen en steeds meer transgenders de pen of megafoon in de hand namen om hun verhaal te brengen. Een begrip dat echter nog niet in de spotlights stond is interseksualiteit. Interseksuelen vertonen in mindere of meerdere mate kenmerken van beide geslachten en kan veroorzaakt worden door een andere constellatie in de chromosomen, of door een ongevoeligheid voor de werking van seksehormonen tijdens de prenatale ontwikkeling.

Hoewel interseksuelen zo geboren worden zijn er heel wat mensen die nooit te weten komen dat ze een interseksuele anatomie hebben, te meer omdat veel ouders bij geboorte moeten 'kiezen' of hun kind als jongen of als meisje door het leven zal gaan. Aangezien gender en sekse verschillende dingen zijn, kan het behoorlijk traumatisch en confronterend zijn wanneer mensen op latere leeftijd ontdekken dat ze de interseksuele identiteit hebben.

Androgeen overgevoeligheidssyndroom

Zo ook voor Belgisch topmodel Hanne Gaby Odiele. Zij werd geboren met het androgeen overgevoeligheidssyndroom, waardoor ze het XY-chromosomen bezit die doorgaans bij mannen worden gevonden. Ze werd geboren met innerlijke testikels die nooit indaalden, en liet deze op tienjarige leeftijd chirurgisch verwijderen, al wist ze toen niet wat er aan de hand was. In een interview met USA Today beschrijft ze hoe traumatisch die ervaring achteraf bleek. "De dokters vertelden mijn ouders dat de operatie noodzakelijk was omdat ik vatbaar was voor kanker en niet zou kunnen ontwikkelen als een gezond, normaal meisje", aldus Odiele aan USA Today. "Op mijn dertiende begon ik te beseffen dat er iets met me scheelde; ik kreeg mijn maandstonden niet. Pas dan ben ik te weten gekomen waarom ik destijds werd geopereerd."

Het topmodel zegt dat haar interseksualiteit op zich voor haar niet problematisch is, wel het feit dat ze het voor haar hebben verzwegen. Op haar achttiende onderging ze een operatie om haar vagina te reconstrueren. Met het groots opgezette interview dat ondertussen de wereld rondgaat wil Hanne Gaby Odiele het stigma rond interseksualiteit doorbreken, en vooral ook voorkomen dat kinderen hiervoor geopereerd worden zonder hun expliciete toestemming. "Ik ben trots om interseksueel te zijn, maar woedend dat dit soort operaties nog steeds uitgevoerd worden zonder medeweten van de kinderen die de operatie ondergaan."