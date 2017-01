Mannelijke vlogger wordt brand ambassador voor Maybelline

Maybelline volgt hiermee de nieuwe trend om influencers zoals vloggers en bloggers een belangrijke rol toe te bedelen in de marketing van hun producten. Zij gaan echter nog net dat ene stapje verder door niet langer onderscheid te maken in sekse. Ook mannen kunnen best make-up aanprijzen.

Een primeur kapen ze daarmee echter niet weg. In oktober van vorig jaar benoemde CoverGirl de 17-jaar jonge beauty-vlogger James Charles - goed voor 426,000 volgers op Instagram en meer dan 70,000 op YouTube - al tot brand ambassador.

Maar Maybelline mikte nog hoger: Manny Gutierrez is met zijn meer dan 3 miljoen volgers op Instagram en meer dan 2,1 miljoen abonnees op YouTube een van de bekendste beauty boys!

Gutierrez eerste grote campagne voor Maybelline ging vorige woensdag van start op Instagram. Daarin prijst hij samen met model Shayla Mitchell - ook lang geen onbekende op social media - de Big Shot Mascara aan.