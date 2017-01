De vrouwen achter het kapsel van prinses Leia

Twee aan de zijkant geplaatste grote dotten: het kapsel is vergroeid met het iconische Star Wars-personage prinses Leia. En toch is het niet deze strijdster die de haardracht gelijkstelde aan het verzet.

In een interview in Time magazine vertelde George Lucas, de man achter Star Wars, in 2002 dat hij zich voor het kapsel van prinses Leia liet inspireren door las soldaderas, een groep vrouwen die vocht in de Mexicaanse Revolutie. "Ik ging voor de look van een zuid-westerse vrouw in de revolutie. De dotjes komen uit het Mexico van rond de eeuwwisseling."

De soldaderas worden omschreven als anonieme Mexiaanse vrouwen die "met grote moed en idealisme vochten om een waardig leven te verkrijgen voor de hele werkende bevolking op het platteland, arbeiders die verantwoordelijk waren voor de zwaarste taken, terwijl ze maar erg weinig betaald werden en vaak in gevaar werden gebracht door het geldbejag van hun werkgever. Sommige vrouwen wachtten niet op troepen om hen te vervoegen, maar gingen uit eigen initiatief naar hen op zoek."

De hier afgebeelde vrouw is Clara de la Rocha, de dochter van de held van de revolutie Herculano de la Rocha. Zelf speelde ze ook een actieve rol in het verzet.

"Zonder de soldaderas was er geen sprake van een Mexicaanse Revolutie," aldus historicus Elena Poniatowska in haar essay over de vrouwen. "Zij hielden de revolutie levend, net zoals de landbouwgrond die ze bewaakten gedurende de jaren. Zonder deze vrouwen zouden soldaten niet hebben kunnen eten, slapen of vechten." (EK)