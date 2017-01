Cellulitis op de cover van een magazine: 'Men noemt me dapper'

Zo'n negentig procent van de vrouwen en tien procent van de mannen heeft cellulitis, in verschillende vormen en op verschillende plaatsen. En toch zien we als vrouw vrijwel alleen strakke achterstevens op glossy papier. Zelfs de meest zelfzekere billenbezitster kan zich hierdoor wel eens vragen beginnen stellen over de staat van haar eigen appelsienenhuid.

Op Google wordt door heel wat mensen het woord 'cellulitis' ingetikt in de hoop een oplossing te vinden voor dit 'kwaaltje.' Om cellulitis minder zichtbaar te maken is volgens de wetenschap beweging, water en gezond eten de way to go. Helemaal en permanent verdwijnen zal het fenomeen echter niet.

Het grote verschil in het aantal vrouwen en mannen die te maken krijgen met cellulitis heeft te maken met de opbouw van de huid. Bij vrouwen zijn de lange collageeneiwitten opgestapeld als naast elkaar gelegen planken en vrouwen hebben vaker meer vet op de plaats waar appelsienenhuid het meest voorkomt, namelijk de dijen. Mannen hebben een stevigere huid omdat hun collageeneiwitten gekruist zijn gestapeld.

'Dapper dik meisje'

Dat 'Girls'-bedenkster Lena Dunham op de cover van de Amerikaanse editie van Glamour met een blote dij poseert, waar cellulitis op waar te nemen is, wordt door heel wat mensen onthaald als een opzienbarend feit. In een Instagrampost legt Lena Dunham subtiel uit waarom ze blij is dat Glamour zelf niet uitpakt met: 'Wij hebben appelsienenbillen op onze cover gezet, aanschouw dit wonder.' De actrice en scenariste verwijst naar de reacties die ze kreeg naar aanleiding van de representatie van haar personage Hannah Horvath: 'Is ze niet dapper? Is het geen moedige zet om DAT lichaam op tv te tonen.'

Dunham werd geprezen voor haar eerlijke tv-werk, maar de nadruk bleef liggen op hoe curieus en moedig je bent als je een lichaam toont dat niet voldoet aan het heersende schoonheidsideaal. Lena Dunham is van mening dat we ook deze visie, hoe goed bedoeld ook, achter ons kunnen laten. En aan de gemene critici heeft ze de volgende boodschap: 'Haters gaan in 2017 wat meer intellectuele en creatieve manieren moeten verzinnen om ons onderuit te halen, want we laten ons niet meer opjutten om vormeloze jurken aan te trekken door gezichtsloze trolls of wrede blogs en zelfs niet door onze partners en vrienden. Ik bedank de vrouwen in Hollywood en op Instagram om het pad te plaveien naar de normalisering van het vrouwelijke lichaam in iedere vorm.'

Wordt 2017 het jaar waarin een vetrol, cellulitisdij of andere 'afwijking' van het schoonheidsideaal op de cover van een modemagazine geen wereldnieuws meer hoeft te zijn?